Мишина заявила, что ей неприятны слова Галлямова
Фигурное катание
 
11:57 29.12.2025
Мишина заявила, что ей неприятны слова Галлямова
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила, что ей неприятно слышать критику со стороны партнера, отметив, что все...
2025-12-29T11:57:00+03:00
2025-12-29T11:57:00+03:00
фигурное катание
анастасия мишина
александр галлямов
спорт
Мишина заявила, что ей неприятны слова Галлямова

Мишина заявила, что ей неприятно слышать критику от Галлямова

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила, что ей неприятно слышать критику со стороны партнера, отметив, что все высказывания направлены не на нее и служат в качестве эмоциональной разгрузки партнера.
Мишина и Галлямов ранее заняли второе место в парном катании на чемпионате России. Фигурист после проката в очередной раз высказал недовольство партнерше, чем спровоцировал критику в свой адрес.
«
"Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций. У нас нет понятия "поссорились - помирились". Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лед в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях. И работаем, идем к какой-то определенной цели. На каждую тренировку есть план: мы заранее знаем, катаем программу по частям, целиком или отрабатываем конкретные элементы. Никаких посторонних тем в процессе работы не обсуждаем вообще. Тратить на это время было бы просто непрофессионально", - приводит слова Мишиной RT.
Мишина и Галлямов - чемпионы мира и Европы, двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр.
