https://ria.ru/20251229/melnikova-2065406519.html
Мельникова стала десятой в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe
Мельникова стала десятой в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Мельникова стала десятой в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова расположилась на десятом месте в голосовании за звание лучшей спортсменки 2025 года по версии РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T13:55:00+03:00
2025-12-29T13:55:00+03:00
2025-12-29T13:55:00+03:00
спорт
ангелина мельникова
сидни маклафлин
тадей погачар
арина соболенко
арман дюплантис
карлос алькарас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989737623_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_7df37ea7df1eb1e291fc865b5ecfd225.jpg
https://ria.ru/20251125/melnikova-2057395311.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989737623_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6af7cf897449a88dc3d6dda30faa4b1c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ангелина мельникова, сидни маклафлин, тадей погачар, арина соболенко, арман дюплантис, карлос алькарас
Спорт, Ангелина Мельникова, Сидни Маклафлин, Тадей Погачар, Арина Соболенко, Арман Дюплантис, Карлос Алькарас
Мельникова стала десятой в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe
L'Equipe: Мельникова заняла 10-е место в голосовании за лучшую спортсменку года