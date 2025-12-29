Рейтинг@Mail.ru
Курникова выложила фотографию со всеми детьми от Иглесиаса
Теннис
 
13:38 29.12.2025 (обновлено: 13:59 29.12.2025)
Курникова выложила фотографию со всеми детьми от Иглесиаса
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова выложила в соцсетях фотографию со своими детьми от испанского певца Энрике Иглесиаса.
2025
спорт, анна курникова, энрике иглесиас
Теннис, Спорт, Анна Курникова, Энрике Иглесиас
Курникова выложила фотографию со всеми детьми от Иглесиаса

Анна Курникова опубликовала фото со своими детьми от Иглесиаса

© AP Photo / Bret HartmanТеннисистка и фотомодель Анна Курникова
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова выложила в соцсетях фотографию со своими детьми от испанского певца Энрике Иглесиаса.
На прошлой неделе стало известно, что у 44-летней Курниковой и 50-летнего Иглесиаса родился четвертый ребенок. В их семье уже растут восьмилетние двойняшки Николас и Люси, а также пятилетняя дочь Мэри.
© Фото : Социальные сети Анны КурниковойДети Анны Курниковой
Дети Анны Курниковой
"Мои солнышки", - написала Курникова в подписи к посту в Instagram*.
Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Она состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году, всего она выиграла 16 титулов в парном разряде.
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
Вчера, 12:27
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ТеннисСпортАнна КурниковаЭнрике Иглесиас
 
