Рейтинг@Mail.ru
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:43 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kucherov-2065286704.html
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), его соотечественник Кирилл... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T08:43:00+03:00
2025-12-29T08:43:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл марченко
никита кучеров
тампа-бэй лайтнинг
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907524221_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_c22c0a83a68cd6024bb6bcb88f985a5a.jpg
https://ria.ru/20251229/khokkey-2065282551.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907524221_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_28042bc97c8deafe91cdaf1d697ce746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл марченко, никита кучеров, тампа-бэй лайтнинг, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Марченко, Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ

Кучеров и Марченко стали второй и третьей звездами дня в НХЛ

© Фото : twitter.com/tblightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : twitter.com/tblightning
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), его соотечественник Кирилл Марченко из "Коламбус Блю Джекетс" - третьей.
В ночь на понедельник Кучеров оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс" (5:4 Б). Кучеров лидирует в списке бомбардиров сезона среди россиян и занимает второе место в снайперской гонке соотечественников, уступая форварду "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову.
Марченко отметился двумя голами в домашнем матче лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2).
Первой звездой дня признан нападающий "Питтсбург Пингвинз" Джастин Бразо, который отметился тремя голами в выездном матче НХЛ против "Чикаго Блэкхокс" (7:3). Хет-трик стал для канадца первым в карьере в лиге.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Дубль Кучерова принес "Тампе" четвертую победу подряд в НХЛ
Вчера, 07:58
 
ХоккейСпортКирилл МарченкоНикита КучеровТампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала