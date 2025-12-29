https://ria.ru/20251229/kucherov-2065286704.html
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Кучеров и Марченко вошли в число звезд дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), его соотечественник Кирилл... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
хоккей
спорт
кирилл марченко
никита кучеров
тампа-бэй лайтнинг
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
