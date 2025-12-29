Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии считают, что Коростелев скоро сможет навязать настоящую борьбу - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
19:46 29.12.2025
В Норвегии считают, что Коростелев скоро сможет навязать настоящую борьбу
В Норвегии считают, что Коростелев скоро сможет навязать настоящую борьбу
В Норвегии считают, что Коростелев скоро сможет навязать настоящую борьбу

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев быстро адаптируется к международным стартам и в скором времени сможет навязать настоящую борьбу, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Коростелев преодолел дистанцию в итальянском Тоблахе за 22 минуты 50,6 секунды и занял девятое место. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген с результатом 22 минуты 11 секунды, вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо (отставание - +8,9 секунды), тройку замкнул еще один норвежец Эмиль Иверсен (+10,1).
"Думаю, Коростелев сегодня показал, что надежда определенно есть. Он находится менее, чем в 10 секундах от топ-6. Примерно в середине гонки был момент, когда я подумал, что он может пройти еще дальше, но к концу он немного устал. Тем не менее, по сравнению с Давосом, прогресс дает повод для оптимизма. Должен признаться, я этого не ожидал", - сказал Сальтведт.
"Длительное отстранение, естественно, отбросило его и остальных россиян назад, но его результат показывает, что скоро он может стать настоящим соперником. Очевидно, нужно время, чтобы адаптироваться к уровню чемпионата мира. И Коростелев, похоже, может сделать это довольно быстро", - добавил он.
В общем зачете "Тур де Ски" Коростелев занимает 13-е место, отставая на 1 минуту 39 секунд от лидирующего норвежца Йоханнеса Клебо (23 минуты 46 секунд).
