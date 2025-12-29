https://ria.ru/20251229/korostelev-2065473156.html
Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"
Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"
Мать российского лыжника Савелия Коростелева бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Наталья Коростелева в разговоре с РИА Новости назвала достойным... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T17:23:00+03:00
2025-12-29T17:23:00+03:00
2025-12-29T17:23:00+03:00
лыжные гонки
дарья непряева
наталья коростелёва
савелий коростелев
тур де ски
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995159334_0:241:3070:1968_1920x0_80_0_0_e0d2dff1f770f4dea0c8587474fb86c4.jpg
https://ria.ru/20251229/sorin-2065339496.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995159334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74c4f7c07dc14fd6f54401dbf2e77f48.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья непряева, наталья коростелёва, савелий коростелев, тур де ски
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Наталья Коростелёва, Савелий Коростелев, Тур де Ски
Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"
Мать Коростелева назвала достойным 9-е место сына в "разделке" на "Тур де Ски"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мать российского лыжника Савелия Коростелева бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Наталья Коростелева в разговоре с РИА Новости назвала достойным результатом девятое место сына в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
В понедельник Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 50,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген с результатом 22 минуты 11 секунды. Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира.
«
"Надеемся и верим, что это не максимум, но вполне уже достойный результат. Нужно работать и совершенствоваться дальше", - сказала Коростелева.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.