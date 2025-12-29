Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мать российского лыжника Савелия Коростелева бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Наталья Коростелева в разговоре с РИА Новости назвала достойным результатом девятое место сына в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

В понедельник Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 50,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген с результатом 22 минуты 11 секунды. Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира.

"Надеемся и верим, что это не максимум, но вполне уже достойный результат. Нужно работать и совершенствоваться дальше", - сказала Коростелева.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.