Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
17:23 29.12.2025
Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"
Мать Коростелева прокомментировала попадание сына в топ-10 на "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мать российского лыжника Савелия Коростелева бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Наталья Коростелева в разговоре с РИА Новости назвала достойным результатом девятое место сына в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
В понедельник Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 50,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген с результатом 22 минуты 11 секунды. Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира.
"Надеемся и верим, что это не максимум, но вполне уже достойный результат. Нужно работать и совершенствоваться дальше", - сказала Коростелева.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Тренер Коростелева Сорин присутствует на "Тур де Ски" в качестве зрителя
Лыжные гонкиДарья НепряеваНаталья КоростелёваСавелий КоростелевТур де Ски
 
