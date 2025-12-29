Коростелев стал девятым в гонке с раздельным стартом на "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял девятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 50,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген с результатом 22 минуты 11 секунды, вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо (отставание - +8,9 секунды), тройку замкнул еще один норвежец Эмиль Иверсен (+10,1)
Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира. Позже в понедельник состоится женская гонка классическим стилем на 10 км. Многодневка завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.