Рейтинг@Mail.ru
В КХЛ выбрали лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:32 29.12.2025 (обновлено: 12:35 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/khokkey-2065378687.html
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
В КХЛ выбрали лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Евгений Аликин, защитник нижнекамского "Нефтехимика" Артем Сериков и нападающий минского "Динамо" Сэм Энэс признаны... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T12:32:00+03:00
2025-12-29T12:35:00+03:00
хоккей
спорт
евгений аликин
артем сериков
хк динамо
автомобилист
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929734462_0:0:2142:1206_1920x0_80_0_0_c30212a485d6af8bbf43ef1a39155f13.jpg
https://ria.ru/20251228/kkhl-2065224477.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929734462_148:0:2052:1428_1920x0_80_0_0_9a54c8bff9e610e34283f92a458dcc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений аликин, артем сериков, хк динамо, автомобилист, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Аликин, Артем Сериков, ХК Динамо, Автомобилист, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В КХЛ выбрали лучших игроков недели

Аликина, Серикова и Энэса признали лучшими игроками 15-й недели КХЛ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВратарь ХК "Автомобилист" Евгений Аликин
Вратарь ХК Автомобилист Евгений Аликин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Евгений Аликин, защитник нижнекамского "Нефтехимика" Артем Сериков и нападающий минского "Динамо" Сэм Энэс признаны лучшими игроками 15-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Аликин на минувшей неделе одержал две победы в двух матчах, отразив 98,08% бросков по своим воротам. В матче с новосибирской "Сибирью" (5:0) он оформил шатаут. Аликин был признан лучшим вратарем в седьмой раз в карьере.
Сериков стал лучшим защитником впервые. Он провел три матча, набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "+3". В матче с нижегородским "Торпедо" (5:0) Сериков стал автором победной шайбы, также на его счету один силовой прием, восемь блокированных бросков, один отбор шайбы и два перехвата.
Американец Энэс признан лучшим форвардом также впервые. В трех матчах он набрал 5 (4+1) очков с показателем полезности "+2", оформил один перехват и заблокировал один бросок. Его гол в матче с московским "Динамо" (5:3) стал победным.
Лучшим новичком недели в третий раз в карьере признан форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, который набрал 4 (2+2) очка в трех матчах при показателе полезности "+3", забросил победную шайбу в матче с хабаровским "Амуром" (4:2), заблокировал один бросок, совершил два отбора шайбы и три перехвата.
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - Динамо (Минск) Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Никитин поздравил Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ
28 декабря, 20:35
 
ХоккейСпортЕвгений АликинАртем СериковХК Динамо (Москва)АвтомобилистНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала