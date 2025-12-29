https://ria.ru/20251229/khokkey-2065378687.html
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
В КХЛ выбрали лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Евгений Аликин, защитник нижнекамского "Нефтехимика" Артем Сериков и нападающий минского "Динамо" Сэм Энэс признаны... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T12:32:00+03:00
2025-12-29T12:32:00+03:00
2025-12-29T12:35:00+03:00
хоккей
спорт
евгений аликин
артем сериков
хк динамо
автомобилист
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929734462_0:0:2142:1206_1920x0_80_0_0_c30212a485d6af8bbf43ef1a39155f13.jpg
https://ria.ru/20251228/kkhl-2065224477.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929734462_148:0:2052:1428_1920x0_80_0_0_9a54c8bff9e610e34283f92a458dcc9f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений аликин, артем сериков, хк динамо, автомобилист, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Аликин, Артем Сериков, ХК Динамо, Автомобилист, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
Аликина, Серикова и Энэса признали лучшими игроками 15-й недели КХЛ