Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей
 
07:29 29.12.2025
Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
хоккей
спорт
финляндия
международная федерация хоккея (iihf)
сша
латвия
молодежный чемпионат мира по хоккею
финляндия
сша
латвия
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
спорт, финляндия, международная федерация хоккея (iihf), сша, латвия, молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Спорт, Финляндия, Международная федерация хоккея (IIHF), США, Латвия, Молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии обыграла латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Финляндии одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.
Встреча группы B прошла в Сент-Поле (штат Миннесота, США) и завершилась победой финнов со счетом 8:0 (3:0, 2:0, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хемминг (4-я и 22-я минуты), Яспер Кухта (15), Максим Вестергард (20), Йоона Саарелайнен (35), Роопе Вестеринен (43), Хейкки Руохонен (46), Лассе Боэлиус (51).
Финны одержали вторую победу в основное время на турнире и лидируют в группе B, имея в своем активе 6 очков. Латвийская сборная проиграла второй матч кряду и располагается на предпоследнем, четвертом месте в группе с 1 очком.
В следующем матче сборная Финляндии в понедельник сыграет против команды Чехии, латвийские хоккеисты в ночь на 31 декабря по московскому времени встретятся с датчанами.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Турнир проходит в США.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккей Спорт Финляндия Международная федерация хоккея (IIHF) США Латвия Молодежный чемпионат мира по хоккею
 
