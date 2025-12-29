Сборная Финляндии разгромила латвийцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Финляндии одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

Финны одержали вторую победу в основное время на турнире и лидируют в группе B, имея в своем активе 6 очков. Латвийская сборная проиграла второй матч кряду и располагается на предпоследнем, четвертом месте в группе с 1 очком.