Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T00:46:00+03:00
2025-12-29T00:46:00+03:00
2025-12-29T02:21:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
международная федерация хоккея (iihf)
спорт
молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), спорт
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), Спорт
