Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:46 29.12.2025 (обновлено: 02:21 29.12.2025)
Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дарья Буймова
молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), спорт
Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

Шведы обыграли швейцарцев в матче группового этапа молодежного ЧМ по хоккею

© Пресс-служба IIHFХоккейная шайба
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Пресс-служба IIHF
Хоккейная шайба. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота, США) и завершилась победой шведов со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Эрик Нильсон (1-я минута), Вигго Бьёрк (41) и Лукас Петтерссон (47; 60). У швейцарцев отличились Бени Вайдахер (15) и Ларс Штайнер (39).
Сборная Швеции одержала победы в двух матчах, тогда как швейцарцы потерпели поражения в обеих играх со старта турнира. В следующем матче шведы сыграют с немцами 29 декабря. Сборная Швейцарии днем позже также встретится с командой Германии.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Турнир проходит в США.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Эпизод матча Латвия - Канада на молодежном чемпионате мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Латвия проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира
28 декабря, 03:23
 
ХоккейМолодежный чемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)Спорт
 
