Карлсен напугал российского шахматиста - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
19:35 29.12.2025
Карлсен напугал российского шахматиста
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в Дохе против индийца Арджуна Эригайси... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Карлсен напугал российского шахматиста

Карлсен напугал шахматиста Грищука из-за упавшей фигуры на ЧМ по блицу

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в Дохе против индийца Арджуна Эригайси напугал проходившего мимо стола российского гроссмейстера Александра Грищука из-за упавшей фигуры.
В понедельник в момент своего хода Карлсен уронил ферзя на пол и резко потянулся одновременно и за фигурой, и к часам, чтобы остановить время. Его резкое движение напугало проходившего рядом Грищука. Норвежец не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску.
В следующем туре Карлсен играл против Грищука, партия завершилась вничью. По итогам десяти туров игрового дня норвежец одержал пять побед, потерпел одно поражение и четыре раза сыграл вничью.
Ранее на чемпионате мира по рапиду, который завершился победой Карлсена, норвежец, покидая зал после поражения от россиянина Владислава Артемьева, оттолкнул камеру оператора, снимавшего его.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.
Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от Артемьева
27 декабря, 17:23
 
