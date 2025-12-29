https://ria.ru/20251229/karlsen-2065501571.html
Карлсен напугал российского шахматиста
Карлсен напугал российского шахматиста - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Карлсен напугал российского шахматиста
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в Дохе против индийца Арджуна Эригайси
2025-12-29T19:35:00+03:00
2025-12-29T19:35:00+03:00
2025-12-29T20:25:00+03:00
владислав артемьев
александр грищук
магнус карлсен
спорт
вокруг спорта
скандал
Карлсен напугал российского шахматиста
Карлсен напугал шахматиста Грищука из-за упавшей фигуры на ЧМ по блицу
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в Дохе против индийца Арджуна Эригайси напугал проходившего мимо стола российского гроссмейстера Александра Грищука из-за упавшей фигуры.
В понедельник в момент своего хода Карлсен
уронил ферзя на пол и резко потянулся одновременно и за фигурой, и к часам, чтобы остановить время. Его резкое движение напугало проходившего рядом Грищука
. Норвежец не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску.
В следующем туре Карлсен играл против Грищука, партия завершилась вничью. По итогам десяти туров игрового дня норвежец одержал пять побед, потерпел одно поражение и четыре раза сыграл вничью.
Ранее на чемпионате мира по рапиду, который завершился победой Карлсена, норвежец, покидая зал после поражения от россиянина Владислава Артемьева
, оттолкнул камеру оператора, снимавшего его.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.