Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее
2025-12-29T12:39:00+03:00
спорт, александр карелин, сидней
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что до сих пор не смог оправиться от поражения в финале Олимпиады 2000 года в Сиднее.
Россиянин побеждал на Олимпийских играх 1988, 1992 и 1996 годов в весовой категории до 130 килограммов. На Играх-2000 Карелин
стал серебряным призером, уступив в решающей схватке американцу Рулону Гарднеру.
"Я до сих пор от него не отошел. Я же не к поражению готовился в своей последней схватке. Готовился представить нашу команду и нашу страну. Не вышло", - сказал Карелин, отвечая на вопрос о финальной встрече.
"Ты после поражения вообще не имеешь права ни на что. Даже бухтеть не имеешь права, потому что ты представитель сильнейшей команды мира. А в моем случае ты еще и капитан этой сборной. Если я буду трепетать, пытаться оправдываться или вызывать слезливое сочувствие, то что же тогда делать остальным парням?" - добавил собеседник агентства.