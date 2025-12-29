Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что до сих пор не смог оправиться от поражения в финале Олимпиады 2000 года в Сиднее.

"Я до сих пор от него не отошел. Я же не к поражению готовился в своей последней схватке. Готовился представить нашу команду и нашу страну. Не вышло", - сказал Карелин, отвечая на вопрос о финальной встрече.

"Ты после поражения вообще не имеешь права ни на что. Даже бухтеть не имеешь права, потому что ты представитель сильнейшей команды мира. А в моем случае ты еще и капитан этой сборной. Если я буду трепетать, пытаться оправдываться или вызывать слезливое сочувствие, то что же тогда делать остальным парням?" - добавил собеседник агентства.