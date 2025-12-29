Рейтинг@Mail.ru
Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее
Единоборства
 
12:39 29.12.2025
Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее
Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что до сих пор не смог оправиться от поражения в финале РИА Новости Спорт, 29.12.2025
спорт, александр карелин, сидней
Единоборства, Спорт, Александр Карелин, Сидней
Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале Игр в Сиднее

Карелин заявил, что до сих пор не отошел от поражения в финале ОИ-2000 в Сиднее

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что до сих пор не смог оправиться от поражения в финале Олимпиады 2000 года в Сиднее.
Россиянин побеждал на Олимпийских играх 1988, 1992 и 1996 годов в весовой категории до 130 килограммов. На Играх-2000 Карелин стал серебряным призером, уступив в решающей схватке американцу Рулону Гарднеру.
«
"Я до сих пор от него не отошел. Я же не к поражению готовился в своей последней схватке. Готовился представить нашу команду и нашу страну. Не вышло", - сказал Карелин, отвечая на вопрос о финальной встрече.
"Ты после поражения вообще не имеешь права ни на что. Даже бухтеть не имеешь права, потому что ты представитель сильнейшей команды мира. А в моем случае ты еще и капитан этой сборной. Если я буду трепетать, пытаться оправдываться или вызывать слезливое сочувствие, то что же тогда делать остальным парням?" - добавил собеседник агентства.
Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Смешивают водку с пивом". Самый странный бой в карьере великого Карелина
21 февраля, 16:35
 
ЕдиноборстваСпортАлександр КарелинСидней
 
