Карелин считает, что Большунов как звезда спорта должен быть сдержаннее

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что достигший больших высот победитель Олимпиады лыжник Александр Большунов должен быть сдержан в эмоциях в драматических ситуациях, поскольку он всегда находится на виду.
Ранее в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Позднее Большунов был дисквалифицирован.
"
"Категоричность правил ничтожна, если их не соблюдать. И неважно, чем это обосновано - выплеском эмоций или чем-то другим. Для меня печально то, что прославленный лыжник сегодня попадает именно в эти разделы обсуждения", - сказал Карелин.
"Никто не помнит, за что французский футболист Зинедин Зидан боднул головой итальянца Марко Матерацци (в финале чемпионата мира 2006 года). Но все помнят, что это сделал Зидан. Поэтому чем ты более заметен, тем более сдержан должен быть", - подчеркнул собеседник агентства.
