Рейтинг@Mail.ru
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:18 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kablukov-2065398760.html
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами"
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами"
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T13:18:00+03:00
2025-12-29T13:18:00+03:00
хоккей
спорт
илья каблуков
шанхайские драконы
авангард
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906277823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1ae2cff57a255820c84ef7130e64b57.jpg
https://ria.ru/20251229/khokkey-2065378687.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906277823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514e26e5dc52dd9164d5148627fba5d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья каблуков, шанхайские драконы, авангард, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Илья Каблуков, Шанхайские драконы, Авангард, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами"

"Шанхайские драконы" подписали просмотровый контракт с Каблуковым

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Динамо" Илья Каблуков
Игрок ХК Динамо Илья Каблуков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Форвард, который в апреле покинул омский "Авангард" и находился без клуба, будет выступать за китайскую команду под 29-м номером.
Каблукову 37 лет. Он завоевал два Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и один - с "Авангардом". Также нападающий выступал в КХЛ за нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", подмосковный "Атлант" и столичное "Динамо". В минувшем сезоне форвард стал третьим хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ, и установил рекорд по числу участий в розыгрышах Кубка Гагарина (16). Всего на его счету 1027 матчей в КХЛ и 197 очков (64 гола + 133 передачи). В составе сборной России Каблуков в 2018 году стал олимпийским чемпионом.
Вратарь ХК Автомобилист Евгений Аликин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
Вчера, 12:32
 
ХоккейСпортИлья КаблуковШанхайские драконыАвангардСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала