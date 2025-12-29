https://ria.ru/20251229/kablukov-2065398760.html
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами"
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами"
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T13:18:00+03:00
2025-12-29T13:18:00+03:00
2025-12-29T13:18:00+03:00
хоккей
спорт
илья каблуков
шанхайские драконы
авангард
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906277823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1ae2cff57a255820c84ef7130e64b57.jpg
https://ria.ru/20251229/khokkey-2065378687.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906277823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514e26e5dc52dd9164d5148627fba5d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, илья каблуков, шанхайские драконы, авангард, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Илья Каблуков, Шанхайские драконы, Авангард, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Каблуков подписал просмотровый контракт с "Шанхайскими драконами"
"Шанхайские драконы" подписали просмотровый контракт с Каблуковым