"Папочка" победил! Созданный в России вид спорта полюбили в мире

Российские спортсмены занимают лидирующие позиции в мировом фиджитал-движении, отлично выступив в конце декабря во вторых Играх будущего – инновационном международном спортивном турнире, который объединяет классический спорт и киберсоревнования.

ОАЭ достойно продолжили российский проект

Поиском способов оторвать детей и молодых людей от компьютеров озабочено уже не одно поколение родителей во всем мире. Но именно в России найдено, пожалуй, самое эффективное решение этой проблемы. Как оказалось, вовсе не обязательно отнимать у юнцов гаджеты. Достаточно предложить им киберсостязание на реальной спортивной площадке.

Концепции фиджитал-спорта уделяется особое внимание правительством России уже несколько лет. В 2024 году в Казани прошли первые в истории Игры будущего, в которых приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. На церемонии открытия президент России Владимир Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт со временем войдет в число наиболее популярных видов активного досуга в нашей стране.

« "Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт, - отметил глава государства. – Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни и любой всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего".

Вторые Игры будущего состоялись 18-23 декабря 2025 года в Абу-Даби. Организаторам удалось достойно принять эстафету у России.

На церемонии открытия присутствовали:

президент страны-хозяйки турнира Мухаммед бен Заид Аль Нахайян,

президент Азербайджана Ильхам Алиев,

заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова,

министр спорта РФ Михаил Дегтярев,

председатель экспертного совета Российского международного олимпийского университета, экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель,

знаменитый футболист Луиш Фигу.

Игры отправляются в Казахстан

Масштабы Игр на Ближнем Востоке слегка уступили казанским, но все равно выглядели впечатляющими. Посоревноваться друг с другом съехались около 850 спортсменов из более чем 60 стран. Площадка главного турнира инновационных видов спорта объединила 11 дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры (или, проще говоря, "стрелялки"), фиджитал-танцы, VR-игра, гонки дронов и битва роботов.

На первых ролях вновь оказались фиджитал-атлеты из России, 33 раза поднимавшиеся на пьедестал, завоевав 19 первых мест, 13 вторых и одно третье.

Героем Игр будущего стал Иван Власов - двукратный обладатель чемпионского звания в фиджитал-танцах. В финале он одержал уверенную победу над Тьяго Силвой из Бразилии.

« "Волнующий день – 10 часов непрерывных соревнований, - признался Власов. – Я потрясен, устал, взволнован – столько эмоций. Много лет назад на дне рождения моей подруги я впервые познакомился с Just Dance, и с тех пор это доставляет мне удовольствие. Для меня большая честь участвовать в Играх будущего-2025, и я хочу поблагодарить своего тренера за усилия, которые она приложила. Без нее меня бы здесь не было".

Российским оказался финал в фиджитал-баскетболе - Liga Pro Team взяла верх над БК "Московский", став двукратным чемпионом Игр будущего. "Мы приехали в Абу-Даби не просто показать красивую игру, а защищать свой чемпионский титул. Мы выиграли, очень рад, отличное завершение года", - подчеркнул игрок команды победителей Владислав Мелешкин. К слову, многократный чемпион России в баскетболе 3х3 – олимпийском виде спорта.

© Пресс-служба "Игр будущего" Баскетбольная Liga Pro Team на "Играх будущего" © Пресс-служба "Игр будущего" Баскетбольная Liga Pro Team на "Играх будущего"

Подтвердили звание сильнейших в фиджитал-спорте и еще две команды – xGoat в "стрелялках" и "Кузня" в единоборствах. Захватывающим получился финал в гонках дронов. Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Drone Racing One стали единственной командой, которой удалось дойти до финиша, совершив 50 кругов по площадке. "У меня просто нет слов, чтобы объяснить это, потому что это нечто невероятное, - признался Лобань. – Я помню, как в 2022 году меня познакомили с гонками дронов, и моей мечтой было оказаться здесь. И вот теперь, в 2025 году, я выиграл это соревнование. Просто в шоке от такого результата".

Побеждали на Играх будущего и интернациональные команды. Так, в дисциплине Battle Royale. Featuring Fortnite чемпионами стали россиянин Егор Swizzy Лучко и Михал Kami Камински. "Мы чувствовали уверенность, - подчеркнул представитель России. – Мы верили, что сможем победить, и все время были сосредоточены".

В фиджитал-футболе Россию представляла профессиональная команда РФСО "Локомотив" с большим опытом участия в различных соревнованиях. Соперничать им довелось с сильными клубами – United FC, "Пеньяроль", Granny Smith и другими. Железнодорожники дошли до четвертьфинала, что можно признать достойным результатом.

Также в четвертьфинал в дисциплине MOBA Mobile.MLBB вышли представители знаменитой российской команды Team Spirit. А в битве роботов почетное четвертое место заняли молодые инженеры Daddy Bots с роботом Daddy. Такое название интеллектуальной "железяке" дала маленькая дочка капитана команды, воскликнув "Папочка", когда впервые его увидела.