Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости назвал фигуриста, представляющего сборную США, Илью РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T12:04:00+03:00
2025-12-29T12:04:00+03:00
2025-12-29T13:20:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
илья малинин
александр лакерник
международный союз конькобежцев (isu)
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
2025
Лакерник назвал Малинина лучшим фигуристом в 2025 году