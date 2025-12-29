Рейтинг@Mail.ru
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
12:04 29.12.2025 (обновлено: 13:20 29.12.2025)
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости назвал фигуриста, представляющего сборную США, Илью РИА Новости Спорт, 29.12.2025
фигурное катание
пётр гуменник
илья малинин
александр лакерник
международный союз конькобежцев (isu)
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
пётр гуменник, илья малинин, александр лакерник, международный союз конькобежцев (isu), международный олимпийский комитет (мок), спорт
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Александр Лакерник, Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Лакерник назвал лучшего фигуриста уходящего года

Лакерник назвал Малинина лучшим фигуристом в 2025 году

© Фото : Пресс-служба Ассоциации фигурного катания СШАИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Пресс-служба Ассоциации фигурного катания США
Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с РИА Новости назвал фигуриста, представляющего сборную США, Илью Малинина лучшим в 2025 году.
В декабре на Финале Гран-при в Японии Малинин установил новый мировой рекорд в произвольной программе, сделав семь четверных прыжков, включая четверной аксель.
«
"Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина. А лучшее событие уходящего года для российского фигурного катания - допуск двух спортсменов на Олимпийские игры. Лед скользкий. До Олимпиады еще полтора месяца. Поэтому говорить о шансах ребят сложно. Но они должны бороться за высокие места", - сказал Лакерник.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре они стали победителями квалификационного турнира и завоевали олимпийские квоты.
