Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"
Футбол
 
13:02 29.12.2025 (обновлено: 13:10 29.12.2025)
Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"
Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"
футбол
спорт
вадим евсеев
шамиль газизов
хасанби биджиев
российская премьер-лига (рпл)
спорт, вадим евсеев, шамиль газизов, хасанби биджиев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Вадим Евсеев, Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского "Динамо"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вадим Евсеев назначен на должность главного тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с 49-летним специалистом не уточняется.
"Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста, – прокомментировал назначение генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов. – А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское "Динамо" сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе – активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча".
Хасанби Биджиев 7 декабря подал в отставку с поста главного тренера после поражения "Динамо" от "Нижнего Новгорода" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
С сентября Евсеев работал тренером команды Первой лиги "Черноморец". На протяжении карьеры специалист также возглавлял петербургский "Ленинградец", ивановский "Текстильщик", пермский "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфу", ярославский "Шинник", воронежский "Факел" и краснодарскую "Кубань".
По итогам первой части сезона "Динамо" с 15 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
Вчера, 10:57
 
Футбол
 
