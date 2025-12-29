Бородавко назвал результат Коростелева на "Тур де Ски" впечатляющим

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский лыжник Савелий Коростелев показал впечатляющий результат в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски", заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Коростелев преодолел дистанцию в итальянском Тоблахе за 22 минуты 50,6 секунды и занял девятое место. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген с результатом 22 минуты 11 секунды, вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо (отставание - +8,9 секунды), тройку замкнул еще один норвежец Эмиль Иверсен (+10,1).
"Результат Савелия очень впечатляющий. Мы знаем его как специалиста классического хода, он продемонстрировал хорошую скорость. Постепенно начинает привыкать к скоростям Кубка мира, адаптируется. Дальше будет масс-старт, у него вновь будет возможность потерпеть, почувствовать темп Кубка мира. Я считаю, что все идет достаточно неплохо", - сказал Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.