Лыжнице Непряевой нужно время, чтобы разогнаться, считает Бородавко

По словам собеседника агентства, базой для прогресса станет опыт, который Непряева получает в нынешних гонках. "Позитивной динамики (в результатах), может быть, пока почти и нет, но есть колоссальный опыт, который она приобретает в этих гонках. Впоследствии в психологическом плане, а также в плане адаптации, это скажется только положительно", - заключил Бородавко.