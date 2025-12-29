Лыжнице Непряевой нужно время, чтобы разогнаться, считает Бородавко

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской лыжнице Дарье Непряевой нужно время для "разгона", чтобы начать показывать хорошие результаты на международной арене, считает старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
В понедельник Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Россиянка преодолела дистанцию за 26 минут 56,2 секунды. Победительницей гонки стала норвежка Астрид Слинд с результатом 25 минут 33,7 секунды, второй стала Тереза Штадлобер из Австрии (отставание - +7 секунд), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+8,8).
"Я не могу сказать, что это плохой результат. Все достаточно неплохо, - сказал Бородавко РИА Новости в ответ на просьбу оценить результат Непряевой. - Она будет прогрессировать, двигаться вперед. Нужно только время, чтобы "разогнаться". Не все спортсмены способны "разгоняться" с первых этапов, у некоторых пик формы приходится на середину, конец сезона. Будем надеяться, что она будет прогрессировать".
По словам собеседника агентства, базой для прогресса станет опыт, который Непряева получает в нынешних гонках. "Позитивной динамики (в результатах), может быть, пока почти и нет, но есть колоссальный опыт, который она приобретает в этих гонках. Впоследствии в психологическом плане, а также в плане адаптации, это скажется только положительно", - заключил Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.