Лыжнице Непряевой нужно время, чтобы разогнаться, считает Бородавко
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:37 29.12.2025
Лыжнице Непряевой нужно время, чтобы разогнаться, считает Бородавко
Российской лыжнице Дарье Непряевой нужно время для "разгона", чтобы начать показывать хорошие результаты на международной арене, считает старший тренер сборной... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Лыжнице Непряевой нужно время, чтобы разогнаться, считает Бородавко

Дарья Непряева
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской лыжнице Дарье Непряевой нужно время для "разгона", чтобы начать показывать хорошие результаты на международной арене, считает старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
В понедельник Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Россиянка преодолела дистанцию за 26 минут 56,2 секунды. Победительницей гонки стала норвежка Астрид Слинд с результатом 25 минут 33,7 секунды, второй стала Тереза Штадлобер из Австрии (отставание - +7 секунд), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+8,8).
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
28 декабря, 14:10
"Я не могу сказать, что это плохой результат. Все достаточно неплохо, - сказал Бородавко РИА Новости в ответ на просьбу оценить результат Непряевой. - Она будет прогрессировать, двигаться вперед. Нужно только время, чтобы "разогнаться". Не все спортсмены способны "разгоняться" с первых этапов, у некоторых пик формы приходится на середину, конец сезона. Будем надеяться, что она будет прогрессировать".
По словам собеседника агентства, базой для прогресса станет опыт, который Непряева получает в нынешних гонках. "Позитивной динамики (в результатах), может быть, пока почти и нет, но есть колоссальный опыт, который она приобретает в этих гонках. Впоследствии в психологическом плане, а также в плане адаптации, это скажется только положительно", - заключил Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Коростелев стал девятым в гонке с раздельным стартом на "Тур де Ски"
Вчера, 14:58
 
Лыжные гонки
 
