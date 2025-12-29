Рейтинг@Mail.ru
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
22:29 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/blits-2065522210.html
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня
спорт, даниил дубов, гукеш доммараджу, владислав артемьев, шахматы, александр грищук, уэсли со, магнус карлсен
Спорт, Даниил Дубов, Гукеш Доммараджу, Владислав Артемьев, Шахматы, Александр Грищук, Уэсли Со, Магнус Карлсен
© Фото : Instagram Даниила ДубоваДаниил Дубов
Даниил Дубов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Instagram Даниила Дубова
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук занимают четвертое и девятое места соответственно по итогам первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе.
В 13 партиях Дубов одержал шесть побед, в том числе над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу, а также семь раз сыграл вничью. Он набрал 9,5 очка и по дополнительным показателям опережает китайцев Лу Шанлэя и Юй Яньи, грузина Джобава Баадура, американца Уэсли Со и Грищука, который одержал восемь побед при двух поражениях и трех ничьих, в том числе с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Россиянин Ян Непомнящий (9 очков) занимает 17-е место. Столько же баллов у Карлсена, расположившегося на 11-й позиции. На 23-й строчке расположился еще один представитель России - Владислав Артемьев (8,5 очка).
Лидирует в таблице обыгравший Карлсена в девятом туре Арджун Эйригаси из Индии, в активе которого 10 баллов. На втором и третьем местах соответственно идут француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана (по 10).
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Горячкина занимает второе место после первого дня чемпионата мира по блицу
СпортДаниил ДубовГукеш ДоммараджуВладислав АртемьевШахматыАлександр ГрищукУэсли СоМагнус Карлсен
 
