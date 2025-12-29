Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук занимают четвертое и девятое места соответственно по итогам первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе.

В 13 партиях Дубов одержал шесть побед, в том числе над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу, а также семь раз сыграл вничью. Он набрал 9,5 очка и по дополнительным показателям опережает китайцев Лу Шанлэя и Юй Яньи, грузина Джобава Баадура, американца Уэсли Со и Грищука, который одержал восемь побед при двух поражениях и трех ничьих, в том числе с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Россиянин Ян Непомнящий (9 очков) занимает 17-е место. Столько же баллов у Карлсена, расположившегося на 11-й позиции. На 23-й строчке расположился еще один представитель России - Владислав Артемьев (8,5 очка).

Лидирует в таблице обыгравший Карлсена в девятом туре Арджун Эйригаси из Индии, в активе которого 10 баллов. На втором и третьем местах соответственно идут француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана (по 10).