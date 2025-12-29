https://ria.ru/20251229/blits-2065522210.html
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня
Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук занимают четвертое и девятое места соответственно по итогам первого соревновательного дня на чемпионате... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T22:29:00+03:00
2025-12-29T22:29:00+03:00
2025-12-29T22:29:00+03:00
спорт
даниил дубов
гукеш доммараджу
владислав артемьев
шахматы
александр грищук
уэсли со
магнус карлсен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771373609_0:92:755:517_1920x0_80_0_0_03d55b07e0f7b452cf463592594e05bb.jpg
https://ria.ru/20251229/goryachkina-2065500989.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771373609_0:0:755:567_1920x0_80_0_0_fe78535ce0b7cc62c466e81aa45f7ded.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил дубов, гукеш доммараджу, владислав артемьев, шахматы, александр грищук, уэсли со, магнус карлсен
Спорт, Даниил Дубов, Гукеш Доммараджу, Владислав Артемьев, Шахматы, Александр Грищук, Уэсли Со, Магнус Карлсен
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого дня
Дубов и Грищук вошли в топ-10 таблицы ЧМ по блицу после первого игрового дня
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук занимают четвертое и девятое места соответственно по итогам первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе.
В 13 партиях Дубов одержал шесть побед, в том числе над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу, а также семь раз сыграл вничью. Он набрал 9,5 очка и по дополнительным показателям опережает китайцев Лу Шанлэя и Юй Яньи, грузина Джобава Баадура, американца Уэсли Со и Грищука, который одержал восемь побед при двух поражениях и трех ничьих, в том числе с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Россиянин Ян Непомнящий (9 очков) занимает 17-е место. Столько же баллов у Карлсена, расположившегося на 11-й позиции. На 23-й строчке расположился еще один представитель России - Владислав Артемьев (8,5 очка).
Лидирует в таблице обыгравший Карлсена в девятом туре Арджун Эйригаси из Индии, в активе которого 10 баллов. На втором и третьем местах соответственно идут француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана (по 10).
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.