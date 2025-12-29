https://ria.ru/20251229/basketbol-2065501366.html
"Парма" разгромила "Нижний Новгород" и продлила серию побед в Лиге ВТБ
Пермский баскетбольный клуб "Парма" нанес разгромное поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" и продлила победную серию до четырех матчей