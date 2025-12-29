Рейтинг@Mail.ru
"Парма" разгромила "Нижний Новгород" и продлила серию побед в Лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Баскетбол
 
19:34 29.12.2025
"Парма" разгромила "Нижний Новгород" и продлила серию побед в Лиге ВТБ
"Парма" разгромила "Нижний Новгород" и продлила серию побед в Лиге ВТБ
Пермский баскетбольный клуб "Парма" нанес разгромное поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
баскетбол
бк парма
нижний новгород
единая лига втб
бк парма, нижний новгород, единая лига втб
Баскетбол, БК Парма, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
"Парма" разгромила "Нижний Новгород" и продлила серию побед в Лиге ВТБ

"Парма" обыграла "Нижний Новгород" и продлила победную серию до четырех матчей

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб "Парма" нанес разгромное поражение "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась со счетом 102:79 (24:21, 22:16, 34:23, 22:19). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс из "Пармы", на счету которого 20 очков. У "Нижнего Новгорода" 15 очков набрал Кирилл Попов.
"Парма" выиграла четвертый матч подряд и с 12 победами в 18 играх занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ, нижегородцы с четырьмя победами располагаются на девятой строчке.
Сергей Карасев (Зенит) и Антониус Кливленд (Локомотив-Кубань) - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре
БаскетболБК ПармаНижний НовгородЕдиная Лига ВТБ
 
