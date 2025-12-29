Рейтинг@Mail.ru
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:33 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/baltika-2065437991.html
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков
Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза Роман Дьяков сообщил РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T15:33:00+03:00
2025-12-29T15:33:00+03:00
футбол
набережные челны
российский футбольный союз (рфс)
балтика
камаз
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939830375_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_077f51aef62d39def809da260ea6d94b.jpg
https://ria.ru/20251227/baltika-2065048207.html
набережные челны
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939830375_215:0:2491:1707_1920x0_80_0_0_54b22c0453334638d44a5ddda1c3a31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
набережные челны, российский футбольный союз (рфс), балтика, камаз, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Набережные Челны, Российский футбольный союз (РФС), Балтика, КАМАЗ, Российская премьер-лига (РПЛ)
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков

РФС снял с калининградской "Балтики" запрет на регистрацию новых футболистов

© Фото : Пресс-служба ФК "Балтика"Футболисты "Балтики"
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Балтика"
Футболисты "Балтики". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза Роман Дьяков сообщил РИА Новости, что РФС снял с калининградской "Балтики" запрет на регистрацию новых игроков.
23 декабря Дьяков заявил РИА Новости, что запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на калининградскую "Балтику", связан с наличием у клуба задолженности.
"С калининградской "Балтики" и ФК "КАМАЗ" (Набережные Челны) снят запрет на регистрацию новых игроков. 29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг", - сообщил Дьяков.
"Балтика" летом 2025 года вышла в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге. В первой части сезона-2025/26 калининградцы после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского футбола.
Амир Мохаммад - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Балтика" расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом
27 декабря, 13:24
 
ФутболНабережные ЧелныРоссийский футбольный союз (РФС)БалтикаКАМАЗРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала