РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза Роман Дьяков сообщил РИА Новости, что РФС снял с калининградской "Балтики" запрет на регистрацию новых игроков.
23 декабря Дьяков заявил РИА Новости, что запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на калининградскую "Балтику", связан с наличием у клуба задолженности.
"С калининградской "Балтики" и ФК "КАМАЗ" (Набережные Челны) снят запрет на регистрацию новых игроков. 29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг", - сообщил Дьяков.
"Балтика" летом 2025 года вышла в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге. В первой части сезона-2025/26 калининградцы после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского футбола.
