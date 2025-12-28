Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Флориды" заявил, что "Тампа" победила благодаря Василевскому - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:11 28.12.2025
Тренер "Флориды" заявил, что "Тампа" победила благодаря Василевскому
Тренер "Флориды" заявил, что "Тампа" победила благодаря Василевскому - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Тренер "Флориды" заявил, что "Тампа" победила благодаря Василевскому
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Пол Морис заявил, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла его команду во многом благодаря... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
хоккей
андрей василевский
пол морис
флорида пантерз
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
андрей василевский, пол морис, флорида пантерз, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Андрей Василевский, Пол Морис, Флорида Пантерз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер "Флориды" заявил, что "Тампа" победила благодаря Василевскому

Тренер "Флориды" назвал роль Василевского ключевой в победе "Тампы"

© Фото : Социальные сети Tampa-Bay LightningАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Социальные сети Tampa-Bay Lightning
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Пол Морис заявил, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла его команду во многом благодаря игре российского вратаря Андрея Василевского.
В ночь на воскресенье "Тампа" обыграла "Флориду" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата, Василевский отразил 24 броска по воротам.
"Их вратарь сделал несколько действительно хороших сейвов и сохранил преимущество. Мы должны были сравнять счет, но тут же получили 1:3. Я думаю, мы не смогли реализовать свои атакующие возможности", - приводит слова Мориса сайт НХЛ.
Игорь Чернышов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ
ХоккейАндрей ВасилевскийПол МорисФлорида ПантерзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
