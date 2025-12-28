Рейтинг@Mail.ru
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух
18:08 28.12.2025
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду продюсер Илья Авербух заявил, что у фигуристки Камилы Валиевой есть все для полноценного возвращения в спорт. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, камила валиева, илья авербух, фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Илья Авербух, фигурное катание
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух

Авербух: у Валиевой есть все для полноценного возвращения в спорт

Камила Валиева. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду продюсер Илья Авербух заявил, что у фигуристки Камилы Валиевой есть все для полноценного возвращения в спорт.
Срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение истек 25 декабря. Фигуристка была изначально заявлена для участия в шоу Авербуха "Аллилуйя любви" в воскресенье, где впервые после отстранения выступила бы с действующими спортсменами сборной России. Валиева в итоге в спектакле не участвовала.
"Мы изначально говорили, что с Камилой будет сложнее, она на шоу сейчас экономит силы, так как возвращается в спорт, и мы ее в этом поддерживаем, - сказал Авербух журналистам, говоря о причинах отсутствия Валиевой. - С Камилой мы сотрудничали не раз, и я всегда рад ее выступлениям. Желаю, чтобы ее возвращение было настоящим. Необязательно, чтобы оно началось сразу с побед. Главное, чтобы оно было полноценным - с турнирами, с проходом через все. И это будет очень важно - и для нее, и для страны. У нее есть все для этого - и силы, и молодость, и бесконечный талант, и замечательный тренерский коллектив, и всенародная любовь. Ждем ее настоящего полноценного возвращения".
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов
Вчера, 15:26
 
