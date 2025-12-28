У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух

«

"Мы изначально говорили, что с Камилой будет сложнее, она на шоу сейчас экономит силы, так как возвращается в спорт, и мы ее в этом поддерживаем, - сказал Авербух журналистам, говоря о причинах отсутствия Валиевой. - С Камилой мы сотрудничали не раз, и я всегда рад ее выступлениям. Желаю, чтобы ее возвращение было настоящим. Необязательно, чтобы оно началось сразу с побед. Главное, чтобы оно было полноценным - с турнирами, с проходом через все. И это будет очень важно - и для нее, и для страны. У нее есть все для этого - и силы, и молодость, и бесконечный талант, и замечательный тренерский коллектив, и всенародная любовь. Ждем ее настоящего полноценного возвращения".