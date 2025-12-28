https://ria.ru/20251228/valieva-2065208340.html
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду продюсер Илья Авербух заявил, что у фигуристки Камилы Валиевой есть все для полноценного возвращения в спорт. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
