Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский шахматист Владислав Артемьев показал прекрасный результат, выиграв серебро чемпионата мира по рапиду в Дохе, а норвежец Магнус Карлсен подтвердил, что является сильнейшим игроком на планете, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
"Второе место для Артемьева - тоже прекрасный результат. Понятно, что после победы над Магнусом вроде бы замаячило золото, тем более было единоличное лидерство. Но впереди была чуть ли не половина турнира. Плюс, чем и хороши такие чемпионаты, – одна партия, по сути, ничего не решает, что сам Магнус и доказал. Проиграв Артемьеву, он подряд выиграл все партии, последнюю ничью я не считаю, он в ней зафиксировал чемпионство", - сказал Ткачев.
"В целом это традиционно очень сильный турнир, съезжаются все лучшие. Поэтому победы над главным фаворитом бывает недостаточно, что этот турнир и подтвердил. Но Влад - большой молодец, прошел турнир без поражений. Очень крепко и надежно играл, эта стратегия сработала, серебро – тоже прекрасный результат. В его карьере это не первая медаль, но любой успех, что называется, имеет свой привкус. Я думаю, он запомнит этот турнир тем, что стал единственным, кто нанес поражение чемпиону, в данном случае, Карлсену", - добавил исполнительный директор ФШР.
Собеседник агентства подчеркнул, что серия ничьих, которую после победы над Карлсеном выдал Артемьев, не была вызвана психологическими факторами. "Нет, он ни в коем случае не расслабился, был в отличной форме. Соперники у Артемьева были очень сильные, если посмотреть по дополнительным показателям, то едва ли не самые сильные среди всех. А Карлсен просто в очередной раз подтвердил, что он сильнейший шахматист на планете, несмотря на то, что добровольно отказался от звания чемпиона мира. Но в шахматах очень часто бывает, что чемпион мира и сильнейший шахматист – это разные люди", - отметил Ткачев.
Ткачев также выделил игру молодых россиян на турнире. "Разочарований на чемпионате точно не было, каждый свои задачи решил. А порадовала игра наших молодых ребят. Сережа Склокин очень неплохо смотрелся в такой серьезной компании. Хочу пожелать молодым игрокам, в первую очередь, стабильности. Которая есть у тех же Артемьева, Горячкиной, каждый раз показывающих отличные результаты. А перспективы у юных игроков очень хорошие, они своими результатами радуют не только своих тренеров, родных, близких, но и большую армию болельщиков", - заключил исполнительный директор ФШР.