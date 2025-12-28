Рейтинг@Mail.ru
Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду
20:34 28.12.2025
Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду
Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду
Российский шахматист Владислав Артемьев показал прекрасный результат, выиграв серебро чемпионата мира по рапиду в Дохе, а норвежец Магнус Карлсен подтвердил,... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, шахматы, владислав артемьев, александр ткачев, федерация шахмат россии (фшр)
Спорт, Шахматы, Владислав Артемьев, Александр Ткачев, Федерация шахмат России (ФШР)
Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду

Ткачев назвал серебро Артемьева на ЧМ по рапиду в Дохе прекрасным результатом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский шахматист Владислав Артемьев
Российский шахматист Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский шахматист Владислав Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский шахматист Владислав Артемьев показал прекрасный результат, выиграв серебро чемпионата мира по рапиду в Дохе, а норвежец Магнус Карлсен подтвердил, что является сильнейшим игроком на планете, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, набрав 10,5 очка в 13 партиях. Артемьев занял второе место, отстав на один балл. Россиянин стал единственным, кто нанес Карлсену на этом турнире поражение.
«
"Второе место для Артемьева - тоже прекрасный результат. Понятно, что после победы над Магнусом вроде бы замаячило золото, тем более было единоличное лидерство. Но впереди была чуть ли не половина турнира. Плюс, чем и хороши такие чемпионаты, – одна партия, по сути, ничего не решает, что сам Магнус и доказал. Проиграв Артемьеву, он подряд выиграл все партии, последнюю ничью я не считаю, он в ней зафиксировал чемпионство", - сказал Ткачев.
Шахматистка Александра Горячкина (Россия) - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ткачев восхитился игрой Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам
Вчера, 20:07
«
"В целом это традиционно очень сильный турнир, съезжаются все лучшие. Поэтому победы над главным фаворитом бывает недостаточно, что этот турнир и подтвердил. Но Влад - большой молодец, прошел турнир без поражений. Очень крепко и надежно играл, эта стратегия сработала, серебро – тоже прекрасный результат. В его карьере это не первая медаль, но любой успех, что называется, имеет свой привкус. Я думаю, он запомнит этот турнир тем, что стал единственным, кто нанес поражение чемпиону, в данном случае, Карлсену", - добавил исполнительный директор ФШР.
Собеседник агентства подчеркнул, что серия ничьих, которую после победы над Карлсеном выдал Артемьев, не была вызвана психологическими факторами. "Нет, он ни в коем случае не расслабился, был в отличной форме. Соперники у Артемьева были очень сильные, если посмотреть по дополнительным показателям, то едва ли не самые сильные среди всех. А Карлсен просто в очередной раз подтвердил, что он сильнейший шахматист на планете, несмотря на то, что добровольно отказался от звания чемпиона мира. Но в шахматах очень часто бывает, что чемпион мира и сильнейший шахматист – это разные люди", - отметил Ткачев.
Ткачев также выделил игру молодых россиян на турнире. "Разочарований на чемпионате точно не было, каждый свои задачи решил. А порадовала игра наших молодых ребят. Сережа Склокин очень неплохо смотрелся в такой серьезной компании. Хочу пожелать молодым игрокам, в первую очередь, стабильности. Которая есть у тех же Артемьева, Горячкиной, каждый раз показывающих отличные результаты. А перспективы у юных игроков очень хорошие, они своими результатами радуют не только своих тренеров, родных, близких, но и большую армию болельщиков", - заключил исполнительный директор ФШР.
Шахматист Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Вчера, 18:39
 
СпортШахматыВладислав АртемьевАлександр ТкачевФедерация шахмат России (ФШР)
 
