Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду

"В целом это традиционно очень сильный турнир, съезжаются все лучшие. Поэтому победы над главным фаворитом бывает недостаточно, что этот турнир и подтвердил. Но Влад - большой молодец, прошел турнир без поражений. Очень крепко и надежно играл, эта стратегия сработала, серебро – тоже прекрасный результат. В его карьере это не первая медаль, но любой успех, что называется, имеет свой привкус. Я думаю, он запомнит этот турнир тем, что стал единственным, кто нанес поражение чемпиону, в данном случае, Карлсену", - добавил исполнительный директор ФШР.

Собеседник агентства подчеркнул, что серия ничьих, которую после победы над Карлсеном выдал Артемьев, не была вызвана психологическими факторами. "Нет, он ни в коем случае не расслабился, был в отличной форме. Соперники у Артемьева были очень сильные, если посмотреть по дополнительным показателям, то едва ли не самые сильные среди всех. А Карлсен просто в очередной раз подтвердил, что он сильнейший шахматист на планете, несмотря на то, что добровольно отказался от звания чемпиона мира. Но в шахматах очень часто бывает, что чемпион мира и сильнейший шахматист – это разные люди", - отметил Ткачев.