Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы
Бывшему нападающему сборной Англии Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за преследование девушки, которую он ранее попытался изнасиловать,... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:06:00+03:00
2025-12-28T19:06:00+03:00
2025-12-28T20:20:00+03:00
футбол
энди кэрролл
ливерпуль
спорт
англия
вокруг спорта
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы
