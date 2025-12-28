Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы

Кэрролл был задержан в апреле этого года по подозрению в попытке изнасилования и был отпущен под залог до февраля 2026 года. Однако футболист нарушил условия залога и продолжил преследовать жертву. Слушание по делу назначено на 30 декабря в суде магистратов Челмсфорда.