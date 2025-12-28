Рейтинг@Mail.ru
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:06 28.12.2025 (обновлено: 20:20 28.12.2025)
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы
Бывшему нападающему сборной Англии Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за преследование девушки, которую он ранее попытался изнасиловать,... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Экс-нападающему "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы

Экс-нападающему "Ливерпуля" Кэрроллу грозит 5 лет за преследование девушки

ЛОНДОН, 28 дек - РИА Новости. Бывшему нападающему сборной Англии Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за преследование девушки, которую он ранее попытался изнасиловать, сообщает газета Guardian.
"Бывшему нападающему "Ливерпуля" и "Ньюкасл Юнайтед" Энди Кэрроллу грозит тюремный срок по обвинению в нарушении запрета на преследование жертвы... Наказания за нарушение подобного запрета варьируются от штрафа до – в самых суровых случаях – тюремного заключения сроком до пяти лет", - пишет издание со ссылкой на полицию графства Эссекс.
Кэрролл был задержан в апреле этого года по подозрению в попытке изнасилования и был отпущен под залог до февраля 2026 года. Однако футболист нарушил условия залога и продолжил преследовать жертву. Слушание по делу назначено на 30 декабря в суде магистратов Челмсфорда.
В июне Кэрролл покинул французский "Бордо", который подписал контракт с бывшим нападающим "Ливерпуля" и сборной Англии в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Кэрролл забил 11 голов в 23 матчах за клуб.
Кэрроллу 36 лет. Он провел девять матчей за сборную Англии, забил два гола и выступил на Евро-2012. Прежде Кэрролл выступал за английские "Ньюкасл", "Престон", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Рединг" и "Вест Бромвич". В составе "Ливерпуля" Кэрролл стал обладателем Кубка английской лиги.
