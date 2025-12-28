Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
Хоккей
 
12:30 28.12.2025
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" обыграла в овертайме владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ

"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче аутсайдеров Востока КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" обыграла в овертайме владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Семен Кошелев (5-я и 56-я минуты) и Михаил Абрамов (64). В составе проигравших отличились Даниил Гутик (13) и Егор Петухов (19).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 10:00
Закончен в OT
Адмирал
2 : 3
Сибирь
12:02 • Даниил Гутик
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
18:10 • Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
04:18 • Семен Кошелев
(Илья Федотов, Владислав Лещенко)
15:53 • Семен Кошелев
(Anton Kosolapov, Чейз Приски)
03:17 • Mikhail Abramov
(Егор Аланов, Семен Кошелев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сибирь" обыграла "Адмирал" второй раз за два дня. Матч в пятницу прошел также во Владивостоке и завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.
Новосибирский клуб с 34 очками занимает предпоследнее, 10-е место Восточной конференции, "Адмирал" (31 очко) замыкает таблицу.
В следующем матче "Сибирь" 30 декабря сыграет в гостях с "Амуром", "Адмирал" 3 января сыграет с хабаровской командой во Владивостоке.
Хоккей
 
Матч-центр
 
