https://ria.ru/20251228/sibir-2065156694.html
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" обыграла в овертайме владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T12:30:00+03:00
2025-12-28T12:30:00+03:00
2025-12-28T12:30:00+03:00
хоккей
спорт
семен кошелев
адмирал
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065156194_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_3a4422e02f443bb5dd34c86774568c89.jpg
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065134366.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065156194_232:0:2768:1902_1920x0_80_0_0_5a05df27add60682ebb5bdf37c35cba6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, семен кошелев, адмирал, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Семен Кошелев, Адмирал, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче аутсайдеров Востока КХЛ