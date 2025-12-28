Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал лучшее событие в российском футболе в уходящем году - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:48 28.12.2025 (обновлено: 12:37 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/semin-2065149446.html
Семин назвал лучшее событие в российском футболе в уходящем году
Семин назвал лучшее событие в российском футболе в уходящем году - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Семин назвал лучшее событие в российском футболе в уходящем году
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости назвал лучшим событием в российском футболе в уходящем году заявление... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T10:48:00+03:00
2025-12-28T12:37:00+03:00
футбол
спорт
александр дюков
юрий семин
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755710037_0:0:2017:1136_1920x0_80_0_0_e3847bace9a5dd1c435f749650b33305.jpg
https://ria.ru/20251021/semshov-2049611714.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755710037_0:0:2017:1514_1920x0_80_0_0_317ab1f1198a4f4836234e2e06d40b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр дюков, юрий семин, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Юрий Семин, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА)
Семин назвал лучшее событие в российском футболе в уходящем году

Семин пожелал российскому футболу выйти на международную арену

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Юрий Семин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости назвал лучшим событием в российском футболе в уходящем году заявление президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о том, что Россия в ближайшее время вернется на международную арену.
В пятницу после заседания исполкома РФС Дюков сказал, что ФИФА и УЕФА могут допустить российские команды к соревнованиям уже в 2026 году.
"Лучшее событие в российском футболе в уходящем году - слова Дюкова о том, что в ближайшее время наши футболисты должны будут играть на международной арене. Это самое важное", - сказал Семин.
Собеседник агентства связал с высказыванием Дюкова и пожелания российским футболистам и болельщикам на Новый год. "Главное - выйти на международную арену и добывать там победы. А болельщикам желаю заполнять трибуны и получать удовольствие", - добавил тренер.
Гус Хиддинк - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Хиддинк перевернул российский футбол своим доверием, заявил Семшов
21 октября, 15:39
 
ФутболСпортАлександр ДюковЮрий СеминРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала