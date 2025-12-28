Рейтинг@Mail.ru
Рублев и Рыбакина обыграли Швентек и Вашро на выставочном турнире в Китае - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:36 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/rublev-2065169297.html
Рублев и Рыбакина обыграли Швентек и Вашро на выставочном турнире в Китае
Рублев и Рыбакина обыграли Швентек и Вашро на выставочном турнире в Китае - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Рублев и Рыбакина обыграли Швентек и Вашро на выставочном турнире в Китае
Россиянин Андрей Рублев и представляющая Казахстан Елена Рыбакина обыграли польку Игу Швентек и монегаска Валантена Вашро в матче Мирового теннисного... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T13:36:00+03:00
2025-12-28T13:36:00+03:00
теннис
спорт
андрей рублев
ига швентек
елена рыбакина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930931791_0:348:2048:1500_1920x0_80_0_0_6bf1b5ced71b204b709fff6d9c5ac605.jpg
https://ria.ru/20251221/ten-2063710105.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930931791_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_15890b6c4cb5bb7f4f8fc0bca2d752f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей рублев, ига швентек, елена рыбакина
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Ига Швентек, Елена Рыбакина

Рублев и Рыбакина обыграли Швентек и Вашро на выставочном турнире в Китае

© Фото : Пресс-служба ATPРоссийский теннисист Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Пресс-служба ATP
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев и представляющая Казахстан Елена Рыбакина обыграли польку Игу Швентек и монегаска Валантена Вашро в матче Мирового теннисного континентального кубка, который проходит в Шэньчжэне (Китай).
Встреча выставочного турнира завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева и Рыбакиной.
Сборная мира, за которую, помимо Рублева и Рыбакиной, выступают китайцы Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь, повела в счете - 5-4. Сборную Европы также представляют швейцарка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли.
В заключительном матче турнира Рублев сыграет с Коболли.
Лернер Тьен - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР
21 декабря, 22:26
 
ТеннисСпортАндрей РублевИга ШвентекЕлена Рыбакина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала