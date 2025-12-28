Рейтинг@Mail.ru
Ткачев восхитился игрой Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам
20:07 28.12.2025 (обновлено: 21:55 28.12.2025)
Ткачев восхитился игрой Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам
Ткачев восхитился игрой Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам

Шахматистка Александра Горячкина (Россия)
Шахматистка Александра Горячкина (Россия). Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Андрей Симоненко. Александра Горячкина показала блестящий результат, выиграв чемпионат мира по быстрым шахматам в Дохе, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Горячкина по итогам турнира поделила первое место с китаянкой Чжу Цзиньэр, а на тай-брейке оказалась сильнее, победив в первой партии и сыграв вничью во второй.
«
"Блестящий результат, Александра впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Напомню, что она всего лишь третья россиянка, которая выиграла этот титул. До нее это была Александра Костенюк и в позапрошлом году Настя Боднарук. Конечно, принесла большую радость болельщикам в преддверии Нового года. Саша - большая молодец!" - сказал Ткачев.
"Кстати, как только партия закончилась, я сразу же позвонил в Катар, дозвонился и поздравил Александру. Было приятно, она отметила, что я был первым поздравившим ее", - добавил исполнительный директор ФШР.
Владими Федосеев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
16 декабря, 12:52
 
СпортАлександр ТкачевФедерация шахмат России (ФШР)Шахматы
 
