Ткачев восхитился игрой Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Андрей Симоненко. Александра Горячкина показала блестящий результат, выиграв чемпионат мира по быстрым шахматам в Дохе, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Горячкина по итогам турнира поделила первое место с китаянкой Чжу Цзиньэр, а на тай-брейке оказалась сильнее, победив в первой партии и сыграв вничью во второй.
«
"Блестящий результат, Александра впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Напомню, что она всего лишь третья россиянка, которая выиграла этот титул. До нее это была Александра Костенюк и в позапрошлом году Настя Боднарук. Конечно, принесла большую радость болельщикам в преддверии Нового года. Саша - большая молодец!" - сказал Ткачев.
"Кстати, как только партия закончилась, я сразу же позвонил в Катар, дозвонился и поздравил Александру. Было приятно, она отметила, что я был первым поздравившим ее", - добавил исполнительный директор ФШР.
