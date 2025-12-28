https://ria.ru/20251228/pekletsova-2065153979.html
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России
Алина Пеклецова завоевала золото в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, проходящем в Кирово-Чепецке. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T12:09:00+03:00
2025-12-28T12:09:00+03:00
2025-12-28T12:09:00+03:00
лыжные гонки
спорт
кубок россии по лыжным гонкам
кубок россии по лыжным гонкам
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859375777_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c0a260ee680d336c526a1e58c19c9605.jpg
https://ria.ru/20251227/lyzhniki-2065059750.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859375777_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_df1a0028c47f2413e1ce18218a2603ee.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок россии по лыжным гонкам, кубок россии по лыжным гонкам, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Спорт, Кубок России по лыжным гонкам, Кубок России по лыжным гонкам, Евгения Крупицкая
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке