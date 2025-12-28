Рейтинг@Mail.ru
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
12:09 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/pekletsova-2065153979.html
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России
Алина Пеклецова завоевала золото в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, проходящем в Кирово-Чепецке. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T12:09:00+03:00
2025-12-28T12:09:00+03:00
лыжные гонки
спорт
кубок россии по лыжным гонкам
кубок россии по лыжным гонкам
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859375777_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c0a260ee680d336c526a1e58c19c9605.jpg
https://ria.ru/20251227/lyzhniki-2065059750.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859375777_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_df1a0028c47f2413e1ce18218a2603ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кубок россии по лыжным гонкам, кубок россии по лыжным гонкам, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Спорт, Кубок России по лыжным гонкам, Кубок России по лыжным гонкам, Евгения Крупицкая
Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России

Пеклецова победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алина Пеклецова завоевала золото в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, проходящем в Кирово-Чепецке.
Пеклецова преодолела дистанцию 20 км за 57 минут 53,2 секунды. Второй стала Елизавета Шалабода (отставание - 55,4 секунды), бронзу завоевала Евгения Крупицкая (+57,5).
Этап в Кирово-Чепецке завершится в воскресенье мужским скиатлоном.
Российская лыжница Елизавета Пантрина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Горбунов и Пантрина выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Вчера, 15:09
 
Лыжные гонкиСпортКубок России по лыжным гонкамКубок России по лыжным гонкамЕвгения Крупицкая
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала