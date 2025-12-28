https://ria.ru/20251228/nepryaeva-2065174353.html
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T14:10:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию в спринте на "Тур де Ски"