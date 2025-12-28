Рейтинг@Mail.ru
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски" 28.12.2025
Лыжные гонки
 
14:10 28.12.2025
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
спорт, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"

Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию в спринте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Непряева преодолела дистанцию 1,4 км за 2 минуты 56,27 секунды и не смогла поспасть в 30-ку лучших.
Гонка также пошла в зачет четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. 29 декабря участники пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. "Тур де Ски" завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России
Лыжные гонкиСпортДарья Непряева
 
