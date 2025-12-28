Рейтинг@Mail.ru
Бутырская прокомментировала выступление Москвиной в ледовом шоу
Фигурное катание
 
16:04 28.12.2025
Бутырская прокомментировала выступление Москвиной в ледовом шоу
Бутырская прокомментировала выступление Москвиной в ледовом шоу
Бутырская прокомментировала выступление Москвиной в ледовом шоу
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская считает, что заслуженному тренеру России Тамаре Москвиной в 84 года не... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
фигурное катание
спорт
тамара москвина
илья авербух
спорт, тамара москвина, илья авербух
Фигурное катание, Спорт, Тамара Москвина, Илья Авербух
Бутырская прокомментировала выступление Москвиной в ледовом шоу

Бутырская считает, что Москвиной не составило большого труда выступить в шоу

Тамара Москвина - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Тамара Москвина. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская считает, что заслуженному тренеру России Тамаре Москвиной в 84 года не составило большого труда выступить в ледовом шоу Ильи Авербуха "Буратино".
Москвина в субботу выступила в шоу Авербуха "Буратино" в роли черепахи Тортиллы. Тренер откатала почти две минуты, исполнила несколько элементов, в том числе поддержку.
"Выступление Тамары Николаевны Москвиной в шоу Ильи Авербуха, к сожалению, не удалось посмотреть. Наверное, это было прикольно. Она до сих пор тренирует, постоянно на коньках находится со своими спортсменами, поэтому, скорее всего, ей не составило труда выступить в шоу", - сказала Бутырская РИА Новости.
Фигурное катание
 
Версия 2023.1 Beta
