Бутырская прокомментировала выступление Москвиной в ледовом шоу
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская считает, что заслуженному тренеру России Тамаре Москвиной в 84 года не составило большого труда выступить в ледовом шоу Ильи Авербуха "Буратино".
Москвина в субботу выступила в шоу Авербуха "Буратино" в роли черепахи Тортиллы. Тренер откатала почти две минуты, исполнила несколько элементов, в том числе поддержку.
"Выступление Тамары Николаевны Москвиной в шоу Ильи Авербуха, к сожалению, не удалось посмотреть. Наверное, это было прикольно. Она до сих пор тренирует, постоянно на коньках находится со своими спортсменами, поэтому, скорее всего, ей не составило труда выступить в шоу", - сказала Бутырская РИА Новости.