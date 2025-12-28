Рейтинг@Mail.ru
Голы Осимхена и Лукмана принесли Нигерии победу над Тунисом на Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Футбол
 
01:01 28.12.2025 (обновлено: 04:46 28.12.2025)
Голы Осимхена и Лукмана принесли Нигерии победу над Тунисом на Кубке Африки
Сборная Нигерии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
https://ria.ru/20251223/futbol-2064147223.html
Новости
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборная Нигерии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.
Встреча группы C прошла в Фесе и завершилась в пользу нигерийцев со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Виктор Осимхен (44-я минута), Уилфред Ндиди (50) и Адемола Лукман (67). У тунисцев отличились экс-защитник казанского "Рубина" Монтассар Тальби (74) и Али Абди (87, с пенальти).
Сборная Нигерии, набрав 6 очков, досрочно пробилась в плей-офф турнира. Команда возглавляет таблицу группы. Тунисцы с 3 очками идут вторыми. На третьем и четвертом местах соответственно располагаются команды Танзании и Уганды, имеющие в активе по 1 баллу.
В заключительном туре группового этапа сборная Нигерии 30 декабря встретится с командой Уганды, а тунисцы тогда же сыграют с танзанийцами.
Кубок африканских наций стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
Игрок Спартака Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гол игрока "Спартака" помог сборной ДР Конго начать Кубок Африки с победы
23 декабря, 17:36
 
ФутболСпортВиктор ОсимхенАдемола ЛукманМонтассар ТальбиКубок африканских нацийНигерияТунис
 
