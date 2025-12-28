https://ria.ru/20251228/kubok-2065120288.html
Голы Осимхена и Лукмана принесли Нигерии победу над Тунисом на Кубке Африки
Голы Осимхена и Лукмана принесли Нигерии победу над Тунисом на Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Голы Осимхена и Лукмана принесли Нигерии победу над Тунисом на Кубке Африки
Сборная Нигерии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025
Голы Осимхена и Лукмана принесли Нигерии победу над Тунисом на Кубке Африки
Нигерия обыграла Тунис в матче второго тура группового этапа Кубка Африки