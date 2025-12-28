Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб "Шанхайских драконов"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Ковалев назначен помощником главного тренера "Шанхайских драконов", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона.
"Алексей Вячеславович – один из тех примеров, когда талантливый хоккеист после завершения игровой карьеры проявляет себя как умелый тренер. Свой богатый опыт он в полной мере способен передать игрокам по ходу тренировок. В нашей команде Алексей Ковалев будет отвечать за работу с нападающими, а также за действия в большинстве. Нам нужны улучшения в этом направлении, и мы считаем, что новый специалист найдет способы улучшить игру в атаке", - заявил генеральный менеджер "Шанхайских драконов" Игорь Варицкий.
Ковалев работал с 2018 по 2022 год в пекинском "Куньлуне", который в 2025 году стал "Шанхайскими драконами", в сезоне-2020/21 возглавлял команду. С 2023 года работал помощником главного тренера в московском "Спартаке". В ноябре "красно-белые" объявили о прекращении сотрудничества со специалистом.
Будучи игроком, Ковалев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Йорк Рейнджерс", с которым завоевал Кубок Стэнли, "Питтсбург Пингвинз", "Монреаль Канадиенс" и "Флориду Пантерз". Суммарно он провел в регулярных чемпионатах 1316 матчей и набрал 1029 очков (430 голов + 599 передач). В составе сборной России также завоевал бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионата мира - 2005.
"Шанхайские драконы" с 39 очками идут на девятом месте в таблице Западной конференции. 30 декабря команда примет в Санкт-Петербурге местный СКА.