Костомаров ответил на вопрос о планах записать альбом песен
Фигурное катание
 
28.12.2025
Костомаров ответил на вопрос о планах записать альбом песен
Костомаров ответил на вопрос о планах записать альбом песен
фигурное катание
роман костомаров
спорт
вокруг спорта
2025
роман костомаров, спорт, вокруг спорта
Фигурное катание, Роман Костомаров, Спорт, Вокруг спорта
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил журналистам, что пока не планирует записывать альбом песен в собственном исполнении.
Костомаров в воскресенье исполнил песню "Есть только миг" в ледовом шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви". Под эту композицию откатались его жена Оксана Домнина и ее партнер по спорту Максим Шабалин.
«
"Мне предложили исполнить эту песню, я согласился, тем более с таким сопровождением - Сергея Сергеевича Жилина, который мне аккомпанировал. Очень приятная коллаборация, очередной хит! Определенное время готовились, с Сергеем Сергеевичем в студии репетировали", - рассказал Костомаров.
Олимпийского чемпиона спросили, ждать ли альбома его песен. "Не знаю. Если предложат… - сказал Костомаров. Но пока нет, пока надо подучиться. Чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься помимо вокала. Это больше для развлечения".
Фигурист Роман Костомаров на церемонии награждения лауреатов Премии Художественного театра на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Костомаров исполнил песню "Журавли" во время номера Ягудина и Крамаренко
10 мая, 17:32
 
