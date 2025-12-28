https://ria.ru/20251228/kostomarov-2065212447.html
Костомаров ответил на вопрос о планах записать альбом песен
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил журналистам, что пока не планирует записывать альбом песен в собственном исполнении. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил журналистам, что пока не планирует записывать альбом песен в собственном исполнении.
Костомаров
в воскресенье исполнил песню "Есть только миг" в ледовом шоу Ильи Авербуха
"Аллилуйя любви". Под эту композицию откатались его жена Оксана Домнина
и ее партнер по спорту Максим Шабалин
.
«
"Мне предложили исполнить эту песню, я согласился, тем более с таким сопровождением - Сергея Сергеевича Жилина, который мне аккомпанировал. Очень приятная коллаборация, очередной хит! Определенное время готовились, с Сергеем Сергеевичем в студии репетировали", - рассказал Костомаров.
Олимпийского чемпиона спросили, ждать ли альбома его песен. "Не знаю. Если предложат… - сказал Костомаров. Но пока нет, пока надо подучиться. Чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься помимо вокала. Это больше для развлечения".