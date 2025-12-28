Костомаров ответил на вопрос о планах записать альбом песен

"Мне предложили исполнить эту песню, я согласился, тем более с таким сопровождением - Сергея Сергеевича Жилина, который мне аккомпанировал. Очень приятная коллаборация, очередной хит! Определенное время готовились, с Сергеем Сергеевичем в студии репетировали", - рассказал Костомаров.

Олимпийского чемпиона спросили, ждать ли альбома его песен. "Не знаю. Если предложат… - сказал Костомаров. Но пока нет, пока надо подучиться. Чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься помимо вокала. Это больше для развлечения".