Коростелев не смог пройти квалификацию в спринте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не смог квалифицироваться для участия в спринте свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Время россиянина на дистанции 1,4 км составило 2 минуты 35,05 секунды. Коростелев не сумел попасть в тридцатку лучших. Ранее у женщин не смогла преодолеть квалификацию россиянка Дарья Непряева.
Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира. 29 декабря участники "Тур де Ски" пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. Многодневка завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.