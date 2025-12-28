Рейтинг@Mail.ru
Клебо и Шистад победили в спринте на "Тур де Ски" в Тоблахе
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
18:07 28.12.2025 (обновлено: 18:51 28.12.2025)
Клебо и Шистад победили в спринте на "Тур де Ски" в Тоблахе
Клебо и Шистад победили в спринте на "Тур де Ски" в Тоблахе - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Клебо и Шистад победили в спринте на "Тур де Ски" в Тоблахе
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Кристине Шистад одержали победы в спринтерских гонках свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
лыжные гонки
дарья непряева
савелий коростелев
майя дальквист
тур де ски
спорт
йоханнес хёсфлот клебо
дарья непряева, савелий коростелев, майя дальквист, тур де ски, спорт, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Майя Дальквист, Тур де Ски, Спорт, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо и Шистад победили в спринте на "Тур де Ски" в Тоблахе

Норвежцы Клебо и Шистад выиграли спринт на "Тур де Ски" в Тоблахе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЙоханнес Хёсфлот Клебо
Йоханнес Хёсфлот Клебо - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Йоханнес Хёсфлот Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Кристине Шистад одержали победы в спринтерских гонках свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Клебо в мужском спринте преодолел дистанцию за 2 минуты 28,82 секунды. Вторым стал его соотечественник Ларс Хегген (отставание - 0,13 секунды), тройку лидеров замкнул еще один норвежец Оскар Вике (+0,8).
Шистад в женской гонке показала время 2 минуты 49,79 секунды. Второй финишировала немка Колетта Ридзик (+0,24), третьей - шведка Майя Дальквист (+0,35).
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
Вчера, 14:10
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев выбыли из борьбы на стадии квалификации.
Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира. 29 декабря участники "Тур де Ски" пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. Многодневка завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Васильев считает, что у Клебо каша в голове из-за лживой информации
19 декабря, 15:13
 
Лыжные гонкиДарья НепряеваСавелий КоростелевМайя ДальквистТур де СкиСпортЙоханнес Хёсфлот Клебо
 
