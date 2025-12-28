Клебо и Шистад победили в спринте на "Тур де Ски" в Тоблахе

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Кристине Шистад одержали победы в спринтерских гонках свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Клебо в мужском спринте преодолел дистанцию за 2 минуты 28,82 секунды. Вторым стал его соотечественник Ларс Хегген (отставание - 0,13 секунды), тройку лидеров замкнул еще один норвежец Оскар Вике (+0,8).

Шистад в женской гонке показала время 2 минуты 49,79 секунды. Второй финишировала немка Колетта Ридзик (+0,24), третьей - шведка Майя Дальквист (+0,35).

Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира. 29 декабря участники "Тур де Ски" пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. Многодневка завершится 4 января.