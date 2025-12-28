Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). В составе "Тампы" дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров (23-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Гюнцель (14) и Понтус Хольмберг (20). У "Флориды" отличились Ээту Луостаринен (6) и Брэд Маршанд (28).