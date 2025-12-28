Рейтинг@Mail.ru
Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"
Хоккей
 
06:06 28.12.2025
Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"
Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой" - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T06:06:00+03:00
2025-12-28T06:06:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
флорида пантерз
никита кучеров
андрей василевский
сергей бобровский
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, флорида пантерз, никита кучеров, андрей василевский, сергей бобровский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Флорида Пантерз, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Сергей Бобровский
Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой" в матче НХЛ

© Фото : nhl.com/lightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
2 : 4
Тампа-Бэй
05:37 • Эли Луостаринен
(Маки Самоскевич, Эван Родригес)
27:05 • Брэд Маршанд
(Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт)
13:05 • Джейк Гентцель
(Энтони Чирелли)
19:52 • Понтус Холмберг
(Янни Гурде, Declan Carlile)
22:31 • Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Гаге Гонсалвеш)
59:04 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). В составе "Тампы" дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров (23-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Гюнцель (14) и Понтус Хольмберг (20). У "Флориды" отличились Ээту Луостаринен (6) и Брэд Маршанд (28).
Никита Кучеров был признан третьей звездой матча.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 21 сейв после 24 бросков.
В другом матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Детройт Ред Уингз" (5:2) благодаря голу и двум передачам российского нападающего Андрея Свечникова.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Никита Кучеров Андрей Василевский Сергей Бобровский
 
