Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). В составе "Тампы" дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров (23-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Гюнцель (14) и Понтус Хольмберг (20). У "Флориды" отличились Ээту Луостаринен (6) и Брэд Маршанд (28).
Никита Кучеров был признан третьей звездой матча.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 21 сейв после 24 бросков.
В другом матче чемпионата НХЛ хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Детройт Ред Уингз" (5:2) благодаря голу и двум передачам российского нападающего Андрея Свечникова.
