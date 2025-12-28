Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:04 28.12.2025
"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка
"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк айлендерс
нью-йорк рейнджерс
артемий панарин
максим шабанов
игорь шестеркин
владислав гавриков
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк айлендерс, нью-йорк рейнджерс, артемий панарин, максим шабанов, игорь шестеркин, владислав гавриков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс, Артемий Панарин, Максим Шабанов, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков
"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка

"Айлендерс" обыграли "Рейнджерс" в НХЛ, Шестеркин стал третьей звездой матча

© МВД РФ twitter.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© МВД РФ twitter.com/nyrangers
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Айлендерс
2 : 0
Рейнджерс
00:58 • Андерс Ли
59:44 • Симон Хольмстрем
Встреча, которая состоялась на площадке "Айлендерс", завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе "островитян" шайбы забросили Андерс Ли (1-я минута) и Симон Хольмстрем (60).
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин трижды бросил в створ и заблокировал один бросок. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и был признан третьей звездой матча.
"Айлендерс" одержали вторую победу подряд. "Рейнджерс" потерпели второе поражение в последних трех матчах чемпионата НХЛ.
Хоккей
 
