"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась на площадке "Айлендерс", завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе "островитян" шайбы забросили Андерс Ли (1-я минута) и Симон Хольмстрем (60).
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин трижды бросил в створ и заблокировал один бросок. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и был признан третьей звездой матча.
"Айлендерс" одержали вторую победу подряд. "Рейнджерс" потерпели второе поражение в последних трех матчах чемпионата НХЛ.