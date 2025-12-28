"Рейнджерс" с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка

Встреча, которая состоялась на площадке "Айлендерс", завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе "островитян" шайбы забросили Андерс Ли (1-я минута) и Симон Хольмстрем (60).

Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин трижды бросил в створ и заблокировал один бросок. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и был признан третьей звездой матча.