Словаки обыграли сборную Германии в матче МЧМ по хоккею
Хоккей
 
00:39 28.12.2025 (обновлено: 02:29 28.12.2025)
Словаки обыграли сборную Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Словакии одержала победу над командой Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Новости
спорт, молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Спорт, Молодежный чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу словаков со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе победителей хет-трик оформил Томаш Хренко (11, 20, 34-я минуты), сын экс-нападающего сборной Словакии Томаша Хренко, еще одну шайбу забросил Адам Белушко (60). У немцев отличился Дастин Вильхофт (52).
Сборная Словакии одержала первую победу на турнире. В пятницу команда проиграла шведам. Немцы потерпели второе поражение, ранее они уступили американцам.
В следующем матче словаки сыграют со сборной США 30 декабря. Команда Германии днем ранее встретится со шведами.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Совет Международной федерации хоккея в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккеисты молодежной сборной Канады - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
IIHF начала разбирательство из-за поведения канадцев на МЧМ
Вчера, 22:57
 
