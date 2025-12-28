Словаки обыграли сборную Германии в матче МЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу словаков со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе победителей хет-трик оформил Томаш Хренко (11, 20, 34-я минуты), сын экс-нападающего сборной Словакии Томаша Хренко, еще одну шайбу забросил Адам Белушко (60). У немцев отличился Дастин Вильхофт (52).
Сборная Словакии одержала первую победу на турнире. В пятницу команда проиграла шведам. Немцы потерпели второе поражение, ранее они уступили американцам.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Совет Международной федерации хоккея в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.