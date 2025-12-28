https://ria.ru/20251228/futbol-2065214278.html
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
наполи
кремонезе
