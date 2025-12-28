Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:02 28.12.2025 (обновлено: 20:21 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/futbol-2065214278.html
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:02:00+03:00
2025-12-28T20:21:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
наполи
кремонезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813463_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_d334b27773399a1c3fae080375bff8a4.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065194025.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813463_98:0:1030:699_1920x0_80_0_0_e4abb9bc91fe2d54326e9ebdaada8892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), наполи, кремонезе
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Наполи, Кремонезе
"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче чемпионата Италии

Футболисты "Наполи" обыграли "Кремонезе" в матче чемпионата Италии

© Соцсети клубаФутболисты "Наполи"
Футболисты Наполи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Соцсети клуба
Футболисты "Наполи". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Кремонезе" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в Кремоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов Серии А. Дубль оформил Расмус Хёйлунд (13-я и 45-я минуты).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Кремонезе
0 : 2
Наполи
13‎’‎ • Расмус Хойлунд
45‎’‎ • Расмус Хойлунд
(Скотт Мактоминей)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Наполи", набрав 34 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 21 баллом располагается на 12-й позиции.
В следующем туре "Наполи" в гостях сыграет с римским "Лацио", а "Кремонезе" на выезде встретится с "Фиорентиной". Оба матча пройдут 4 января.
Полузащитник Милана Кристиан Пулишич - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Милан" разгромил "Верону" и вновь возглавил таблицу Серии А
Вчера, 16:33
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)НаполиКремонезе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    0
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала