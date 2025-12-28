Хоккеисты "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Санрайзе и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Тампы". По итогам встречи у хоккеистов "Тампы" 87 штрафных минут, у их соперников 49 минут. Гости совершили 32 силовых приема, хозяева - 27.