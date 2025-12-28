Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут
Хоккей
 
08:43 28.12.2025
Хоккеисты "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут
Хоккеисты "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут
Игроки "Флориды Пантерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" получили 136 штрафных минут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Хоккеисты "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Игроки "Флориды Пантерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" получили 136 штрафных минут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в ночь на воскресенье в Санрайзе и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Тампы". По итогам встречи у хоккеистов "Тампы" 87 штрафных минут, у их соперников 49 минут. Гости совершили 32 силовых приема, хозяева - 27.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
2 : 4
Тампа-Бэй
05:37 • Эли Луостаринен
(Маки Самоскевич, Эван Родригес)
27:05 • Брэд Маршанд
(Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт)
13:05 • Джейк Гентцель
(Энтони Чирелли)
19:52 • Понтус Холмберг
(Янни Гурде, Declan Carlile)
22:31 • Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Гаге Гонсалвеш)
59:04 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
За полторы минуты до конца второго периода произошла стычка между Эй Джеем Гриром ("Флорида") и Джейком Генцелом ("Тампа"). Эпизод перетек в массовую потасовку, в котором активное участие приняли восемь хоккеистов. По итогам драки были удалены девять хоккеистов, игрокам не хватало места на скамейке штрафников.
У "Тампы" больше всех штрафных минут за матч получил Скотт Сабурин (26), у "Флориды" - Люк Кунин (15). Российский нападающий Никита Кучеров дублем помог "Тампе" одержать победу и ни разу не удалился.
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ
