Фетисов: играл с Путиным и Лукашенко, к таким людям надо относиться бережно
Фетисов: играл с Путиным и Лукашенко, к таким людям надо относиться бережно
2025-12-28T21:28:00+03:00
2025-12-28T21:28:00+03:00
2025-12-28T21:28:00+03:00
хоккей
спорт
александр лукашенко
вячеслав фетисов
владимир путин
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что участникам выставочных матчей надо более бережно относиться к ВИП-персонам, которые выходят на лед.
Команда белорусского лидера Александра Лукашенко в субботу на минской "Олимпик-Арене" играла в любительском турнире с командой Брестской области. Во время матча один из игроков команды Лукашенко задел президента, после чего тот упал на лед.
«
"Мы играли с Александром Григорьевичем и с нашим президентом в одной тройке. Да, хоккей - это игра, но вы же понимаете, что в матчах с участием таких персон не может быть никаких экстремальных ситуаций. И сколько бы мы ни играли в таких матчах, всегда очень важно бережное отношение к людям с разным уровнем подготовки и разным возрастом", - сказал Фетисов.
"Поэтому отдельная история - подбирать тех людей, кто выйдет на лед. Надеюсь, что с Александром Григорьевичем ничего страшного не произошло, он очень уважаем в нашем хоккейном мире. А играть надо только с теми, кто понимает смысл хоккея во всех его проявлениях. Хоккей - это крутая и очень высокоинтеллектуальная игра", - добавил собеседник агентства.
Лукашенко в воскресенье заявил, что с ним все в порядке после падения на лед и он чувствует себя хорошо.