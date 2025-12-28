Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии

Ранее в воскресенье Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в масс-старте с результатом 33 минуты 13,9 секунды и четырьмя промахами. Вторыми также стали Жанмонно и Клод (+10,8; 7 промахов), третьими - Арнеклейв и Эвербю (+28,9; 6 промахов).

"Рождественская гонка" проводится ежегодно с 2002 года в Гельзенкирхене на арене футбольного клуба "Шальке". В этом году она началась с минуты молчания в память об умершем в декабре норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, с которым Арнеклейв состояла в отношениях до 2024 года. После финиша Эвербю поднял руки к небу, посвятив гонку своему соотечественнику.