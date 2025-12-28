Рейтинг@Mail.ru
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
22:21 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/biatlon-2065241120.html
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии
Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов одержали победу в масс-старте и гонке преследования в рамках "Рождественской гонки", прошедшей в... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T22:21:00+03:00
2025-12-28T22:21:00+03:00
биатлон
спорт
сиверт баккен
фабьен клод
шальке 04
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065240812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_107ff75ba098f0dd0b20e6bfa585813d.jpg
https://ria.ru/20251224/bakken-2064464937.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065240812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30e2c276f388aa6df60401569490b89a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сиверт баккен, фабьен клод, шальке 04
Биатлон, Спорт, Сиверт Баккен, Фабьен Клод, Шальке 04
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии

Хеттих-Вальц и Штрелов выиграли биатлонную "Рождественскую гонку" в Германии

© Getty Images / picture allianceЯнина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов
Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов одержали победу в масс-старте и гонке преследования в рамках "Рождественской гонки", прошедшей в немецком Гельзенкирхене.
Пара финишировала с результатом 33 минуты 12,9 секунды, допустив один промах. Второе место заняли французы Лу Жанмонно и Фабьен Клод (отставание - 21,4 секунды; 4 промаха), третье - норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Эвербю (+1:12,8; 4 промаха).
Ранее в воскресенье Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в масс-старте с результатом 33 минуты 13,9 секунды и четырьмя промахами. Вторыми также стали Жанмонно и Клод (+10,8; 7 промахов), третьими - Арнеклейв и Эвербю (+28,9; 6 промахов).
"Рождественская гонка" проводится ежегодно с 2002 года в Гельзенкирхене на арене футбольного клуба "Шальке". В этом году она началась с минуты молчания в память об умершем в декабре норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, с которым Арнеклейв состояла в отношениях до 2024 года. После финиша Эвербю поднял руки к небу, посвятив гонку своему соотечественнику.
Сиверт Баккен - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена
24 декабря, 21:04
 
БиатлонСпортСиверт БаккенФабьен КлодШальке 04
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    0
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала