Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии
28.12.2025
Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в "Рождественской гонке" в Германии
Хеттих-Вальц и Штрелов выиграли биатлонную "Рождественскую гонку" в Германии
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов одержали победу в масс-старте и гонке преследования в рамках "Рождественской гонки", прошедшей в немецком Гельзенкирхене.
Пара финишировала с результатом 33 минуты 12,9 секунды, допустив один промах. Второе место заняли французы Лу Жанмонно и Фабьен Клод (отставание - 21,4 секунды; 4 промаха), третье - норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Эвербю (+1:12,8; 4 промаха).
Ранее в воскресенье Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в масс-старте с результатом 33 минуты 13,9 секунды и четырьмя промахами. Вторыми также стали Жанмонно и Клод (+10,8; 7 промахов), третьими - Арнеклейв и Эвербю (+28,9; 6 промахов).
"Рождественская гонка" проводится ежегодно с 2002 года в Гельзенкирхене на арене футбольного клуба "Шальке". В этом году она началась с минуты молчания в память об умершем в декабре норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, с которым Арнеклейв состояла в отношениях до 2024 года. После финиша Эвербю поднял руки к небу, посвятив гонку своему соотечественнику.