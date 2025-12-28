https://ria.ru/20251228/artemev-2065211720.html
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Российский шахматист Владислав Артемьев заявил РИА Новости, что очень доволен победой над лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном, а эмоциональное... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T18:39:00+03:00
2025-12-28T18:39:00+03:00
2025-12-28T18:50:00+03:00
спорт
владислав артемьев
магнус карлсен
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917160031_0:101:2560:1541_1920x0_80_0_0_db663b1a86fef19d93c0a46876972222.jpg
https://ria.ru/20251228/goryachkina-2065208473.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917160031_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_aae493dae9e39ff06832bda371219033.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, владислав артемьев, магнус карлсен, шахматы
Спорт, Владислав Артемьев, Магнус Карлсен, Шахматы
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Шахматист Артемьев заявил, что поведение Карлсена его нисколько не задело