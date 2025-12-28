Рейтинг@Mail.ru
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
18:39 28.12.2025 (обновлено: 18:50 28.12.2025)
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Российский шахматист Владислав Артемьев заявил РИА Новости, что очень доволен победой над лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном
спорт
владислав артемьев
магнус карлсен
шахматы
спорт, владислав артемьев, магнус карлсен, шахматы
Спорт, Владислав Артемьев, Магнус Карлсен, Шахматы
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело

Шахматист Артемьев заявил, что поведение Карлсена его нисколько не задело

ДОХА, 28 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российский шахматист Владислав Артемьев заявил РИА Новости, что очень доволен победой над лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном, а эмоциональное поведение норвежца после партии его нисколько не задело.
Артемьев в субботу обыграл Карлсена в седьмом туре чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. После поражения расстроенный норвежец грубо оттолкнул оператора одной из телевизионных компаний.
"Партия сложилась удачно для меня, с самого начала завязалась полноценная борьба. Я получил перспективную позицию, и в один из моментов мне повезло, Карлсен ошибся. Мне удалось выиграть качество и постепенно довести партию до победы. Победа получилась красивой, и я, конечно, доволен результатом. Магнус всегда очень силен, но, наверное, он провел эту партию не лучшим образом, поскольку он довольно грубо ошибся в миттельшпиле. Что касается его поведения, то шахматы на высоком уровне – это спорт. И события порой бывают очень эмоциональные. Его поведение меня нисколько не обидело, это рабочие моменты, все нормально", - сказал Артемьев.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Горячкина сыграет на тай-брейке за победу на чемпионате мира по рапиду
СпортВладислав АртемьевМагнус КарлсенШахматы
 
