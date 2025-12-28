Рейтинг@Mail.ru
Артемьев заявил, что ему было бы приятнее выступать под российским флагом - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
19:08 28.12.2025
Артемьев заявил, что ему было бы приятнее выступать под российским флагом
спорт, россия, владислав артемьев, международная федерация шахмат (fide), федерация шахмат россии (фшр), шахматы
Спорт, Россия, Владислав Артемьев, Международная федерация шахмат (FIDE), Федерация шахмат России (ФШР), Шахматы
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Шахматные звезды5.0"Владислав Артемьев
Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Шахматные звезды5.0"
Владислав Артемьев. Архивное фото
ДОХА, 28 дек – РИА Новости, Юлия Троицкая. Российский шахматист Владислав Артемьев заявил РИА Новости, что ему было бы предпочтительно выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, а не под нейтральным стягом.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Катаре с 26 по 30 декабря.
"Мне, естественно, будет приятно выступать под российским флагом и гимном. Наверняка сейчас идут переговоры, все-таки это довольно сложный процесс. Но, честно говоря, я отношусь к этому немного проще, ведь все равно все знают, из какой я страны. Но, безусловно, мне будет приятно, если нам вернут флаг и гимн", - сказал Артемьев.
Ранее генассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Жуков высказался о победе Артемьева над Карлсеном
Спорт Россия Владислав Артемьев Международная федерация шахмат (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) Шахматы
 
