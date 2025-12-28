Артемьев заявил, что ему было бы приятнее выступать под российским флагом

ДОХА, 28 дек – РИА Новости, Юлия Троицкая. Российский шахматист Владислав Артемьев заявил РИА Новости, что ему было бы предпочтительно выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, а не под нейтральным стягом.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Катаре с 26 по 30 декабря.
"Мне, естественно, будет приятно выступать под российским флагом и гимном. Наверняка сейчас идут переговоры, все-таки это довольно сложный процесс. Но, честно говоря, я отношусь к этому немного проще, ведь все равно все знают, из какой я страны. Но, безусловно, мне будет приятно, если нам вернут флаг и гимн", - сказал Артемьев.
Ранее генассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
