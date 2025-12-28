https://ria.ru/20251228/andreeva-2065151457.html
Андреева обыграла Эалу на турнире в Макао
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла филиппинку Александру Эалу в матче выставочного турнира в Макао. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Мирра Андреева обыграла Александру Эалу на выставочном теннисном турнире в Макао