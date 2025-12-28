Алыпов считает, что Коростелев и Непряева еще проявят себя перед стартом ОИ

"Наверное, в результатах ребят есть некий тревожный звонок. Но на этом турнире были очень высокие скорости и пройти квалификацию им было сложно. Плотность результатов была действительно очень большая. Но если посмотреть, надо понимать, что Савелий Коростелев - не самый быстрый спринтер в нашей стране. Как и Даша Непряева. Я не хочу сейчас никого критиковать. Нам надо дождаться других гонок, включая и масс-старты, чтобы понять, что мы можем, а что не можем. У Коростелева и Непряевой еще будут свои гонки, в которых они смогут себя проявить", - сказал Алыпов.