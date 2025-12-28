https://ria.ru/20251228/alypov-2065235191.html
Алыпов считает, что Коростелев и Непряева еще проявят себя перед стартом ОИ
Неудачное выступление российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на старте многодневки "Тур де Ски", проходящей в итальянском Тоблахе, не стоит... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Неудачное выступление российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на старте многодневки "Тур де Ски", проходящей в итальянском Тоблахе, не стоит драматизировать, у спортсменов еще будут до Олимпийских игр старты, на которых они смогут раскрыть свой потенциал, заявил РИА Новости бронзовый призер Олимпиады Иван Алыпов.
Непряева в воскресенье не смогла пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски". Коростелев также не сумел попасть в тридцатку лучших. Гонка пошла в зачет четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. 29 декабря участники пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. "Тур де Ски" завершится 4 января.
"Наверное, в результатах ребят есть некий тревожный звонок. Но на этом турнире были очень высокие скорости и пройти квалификацию им было сложно. Плотность результатов была действительно очень большая. Но если посмотреть, надо понимать, что Савелий Коростелев - не самый быстрый спринтер в нашей стране. Как и Даша Непряева. Я не хочу сейчас никого критиковать. Нам надо дождаться других гонок, включая и масс-старты, чтобы понять, что мы можем, а что не можем. У Коростелева и Непряевой еще будут свои гонки, в которых они смогут себя проявить", - сказал Алыпов.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.