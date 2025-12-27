Волейболистки "Уралочки" обыграли "Заречье-Одинцово" в чемпионате России

"Уралочка-НТМК" (11 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, где "Заречье-Одинцово" идет третьим с идентичными показателями.

В следующем туре "Уралочка-НТМК" примет саратовский "Протон" 6 января. В этот же день "Заречье-Одинцово" в гостях сыграет с омской "Омичкой".