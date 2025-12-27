https://ria.ru/20251227/uralochka-2065106909.html
Волейболистки "Уралочки" обыграли "Заречье-Одинцово" в чемпионате России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" одержали победу над клубом "Заречье-Одинцово" в матче 15-го тура Суперлиги.
Встреча в Одинцове завершилась победой гостей со счетом 3-0 (26:24, 25:14, 25:20).
"Уралочка-НТМК" (11 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, где "Заречье-Одинцово" идет третьим с идентичными показателями.
В следующем туре "Уралочка-НТМК" примет саратовский "Протон" 6 января. В этот же день "Заречье-Одинцово" в гостях сыграет с омской "Омичкой".
В другом матче красноярский "Енисей" на домашней площадке обыграл "Минчанку" - 3-2 (20:25, 17:25, 26:24, 25:19, 15:10).